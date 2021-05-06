KARGANIN EVİN BALKONUNDAKİ YUMURTALARI ALIP GİTME ANLARI - Son Dakika

BARTIN'da bir evin balkonuna konulan yumurtaları kutudan alan karganın görüntüleri ev sahibinin yerleştirdiği kamerayla görüntülendi. Orta Mahalle'de bulunan bir apartmanın balkonuna konulan yumurtaların eksildiğini fark eden ev sahibi durumdan şüphelendi. Balkonuna kamera yerleştiren ev sahibi gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüleri izleyen ev sahibi kutudaki yumurtaların her akşam saatinde gelen karga tarafından alındığını tespit etti. 1 haftada yaklaşık 10 yumurtayı alıp giden karganın o anları görüntülere yansıdı.