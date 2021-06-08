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Karganın tehlikeli oyunu - Son Dakika

Karganın tehlikeli oyunu

08.06.2021 10:06

Karganın tehlikeli oyunu Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karganın tehlikeli oyunu

Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Ulaş Belediyesi garajında yerde oturan kedi kendisiyle oyun oynanamaya çalışan kargayla neye uğradığını şaşırdı. Yaramaz karga kediyi bir türlü rahat bırakmadı. Uzun süre kediyi rahat bırakmayan karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu
Karganın tehlikeli oyunu

oyunlar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karganın tehlikeli oyunu - Son Dakika


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