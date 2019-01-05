Kargem'de Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri, yeni yılı büyük coşkuyla kutladı.
Karşıyaka
Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç
Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri, yeni yılı büyük coşkuyla kutladı. Geleneksel hale gelen yılbaşı eğlencesi, merkezin de yer aldığı Bahçelievler
Düğün Salonunda gerçekleştirildi. 500 öğrencinin, velileri ve öğretmenleriyle dans edip halaylar çektiği buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik kapsamında, Unilever
'in Pergamon Lions Kulübü'ne hibe ettiği çeşitli ürünler de Pergamon Lions Kulübü Dönem Başkanı Mübeccel Alkan, kurucu başkan Ömer Yöntem ve Cem Yüksel tarafından yeni yıl hediyesi olarak katılımcılara dağıtıldı. Keyifli saatler geçiren öğrenciler ve veliler, hem eğitim hizmetleri hem de sağlanan birlik ve beraberlik ortamı için, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
ile İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezine teşekkür etti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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