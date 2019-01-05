Kargem'de Yeni Yıl Coşkusu

Geleneksel hale gelen yılbaşı eğlencesi, merkezin de yer aldığı Bahçelievler Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. 500 öğrencinin, velileri ve öğretmenleriyle dans edip halaylar çektiği buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.

AKPINAR'A TEŞEKKÜR

Etkinlik kapsamında, Unilever'in Pergamon Lions Kulübü'ne hibe ettiği çeşitli ürünler de Pergamon Lions Kulübü Dönem Başkanı Mübeccel Alkan, Kurucu Başkan Ömer Yöntem ve Cem Yüksel tarafından yeni yıl hediyesi olarak katılımcılara dağıtıldı. Keyifli saatler geçiren öğrenciler ve veliler, hem eğitim hizmetleri hem de sağlanan birlik ve beraberlik ortamı için, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'ne teşekkür etti.