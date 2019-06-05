Kargı Adliyesinde görev değişikliği
1 saat önce
Kargı Adliyesi'nde görev yapan 1 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kargı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Adliyesi'nde görev yapan 1 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yerlerine yeni atamalar yapıldı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Başkanlığınca 2019 Yılı adli ve yargı kararnamelerine ilişkin yapılan duyurularda adli ve idari yargıda kadrolara kura kararnameleri ile yapılacak atamalar belirlendi.
Kargı'da da 1 hakim ve 1 savcının görev yeri değişti. Kargı hakimi Ömer Bozkurt Osmaniye
Hakimliği'ne, Kargı Cumhuriyet Savcısı
Kemal Yağbasan
'da Manisa
'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Savcılığı
'na atandı.
Tayini çıkan hakim ve savcının yerine ise yeni atanan ve stajını Ankara
'da tamamlayan Hakim Pelin Öztürk ve stajını Antalya
'da tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı'nın atandığı ve önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacakları öğrenildi. - ÇORUM
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