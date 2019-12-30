Kargı'da 103 bebek dünyaya geldi - Son Dakika
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Kargı'da 103 bebek dünyaya geldi

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesi'nde 2019 yılında 103 bebek dünyaya geldi.

Kargı'da 103 bebek dünyaya geldi, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesi'nde 2019 yılında 103 bebek dünyaya geldi. Geçen yıl 88 doğum olan ilçede doğum oranında bir önceki yıla göre 15 kişi artış yaşandı.


Ölüm oranında da bu yıl düşüş yaşandı. 2019 Yılında 166 kişi hayatını kaybederken, bu sayı geçen yıl 204 olarak kayıtlara geçmişti.


Evlenme sayısında ise düşüş görüldü. 2019 yılında 55 kişi dünya evine girdiği ilçede, 2018 yılında ise 75 kişi olarak kayıtlara geçmişti.


Kargı'da 2019 yılında 12 çift boşanırken, 2018 yılında ise15 çift evliliklerini sonlandırmıştı.


Kargı Nüfus Müdürlüğü 2019 yılında yoğun bir yıl geçirdi. 5 bin 300 kişinin yaşadığı ilçede sadece bu yıl yaklaşık 4 bin 600 kişi kimlik belgesini, bin 150 kişi ise sürücü belgesini yeniledi. 90 kişinin ise pasaport için müracaat ettiği Kargı'da, nüfusunun büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yaşayan Kargılıların özellikle yaz aylarında Kargı'ya geldiklerinde kimlik değiştirmeyi tercih etmesiyle oluşan yoğunluğu Kargı Nüfus Müdürlüğü personeli özverili çalışması sonucunda problem yaşanmadan çözüldü. - ÇORUM

Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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