Son Dakika Haberleri: Kargı'da 2 ton kaçak balık yakalandı
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Kargı'da 2 ton kaçak balık yakalandı

19 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesinde, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları yol kontrol uygulamasında yasal boyutlara uymayan yaklaşık 2 ton istavrit cinsi balık yakalanarak el konuldu.

Kargı'da 2 ton kaçak balık yakalandı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları yol kontrol uygulamasında yasal boyutlara uymayan yaklaşık 2 ton istavrit cinsi balık yakalanarak el konuldu.


Türkiye genelinde 19 Eylül 2019 tarihinde eş zamanlı olarak yapılmaya başlanılan su ürünleri yol kontrol uygulamalarında D-100 karayolu İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin tarafından durdurulan soğutuculu bir kamyonda yasal boyutlarda olmayan yaklaşık 2 ton ağırlığında 170 kasa istavrit cinsi balık ele geçirildi.


Kamyondaki balıkları inceleyen Kargı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri yasal sınır olan 13 santimetreden büyük olması gereken balıkların 11 santimetre ve altındaki boyutlarda olduğunu tespit etti.


Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki 170 kasa balığa Kargı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tarafında el konularak Kargı Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken kamyon sürücüsüne 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten bin 635 lira idari para cezası uygulandı.


Kargı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin Türkiye genelinde yapmaya devam edecekleri eş zamanlı uygulamanın 21 Eylül 2019 tarihine kadar süreceği öğrenildi. - ÇORUM

Jandarma, Kargı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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