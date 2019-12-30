Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu - Son Dakika

Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

6 saat önce

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.

Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu, System.String[]

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.


Kargı'da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2019 yılı istatistikleri belli oldu.


Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı'da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı 28 bin 307, Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 10 bin 599 olarak kayıtlara geçti.


En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2019 yılında 9 bin 526 hastaya hizmet verdi. Yıl içerisinde Diş Polikliniğinde 7 bin 391 hastaya hizmet verildi.


Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 559 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirerek, 2018 yılında Kargı'da toplam 57 bin 382 hastaya hizmet verdi.


Geçtiğimiz yıl toplamda 62 bin 72 hastaya Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hizmet verilmişti.


Hastane ayrıca yıl içerisinde yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan 'Dijital Hastane' ünvanını alarak hastalara daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor. - ÇORUM

Ahmet Hamdi Akpınar, Devlet Hastanesi, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı
Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" - Son Dakika
18:32 Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak - Son Dakika
18:32 İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlı evlere gasp amacıyla girmiş - Son Dakika
18:32 Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
18:31 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]