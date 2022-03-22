Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu

22.03.2022 21:51

Kargı'da 250 fidan toprakla buluştuÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ormancılık haftası nedeniyle fidan dikim töreni düzenlendi.

Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu

ÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ormancılık haftası nedeniyle fidan dikim töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kargı Orman İşletme Müdürü Ersin Fırat, Ormancılık Haftası'nın orman varlığının önemi, erozyonla mücadele, çölleşme ve iklim değişikliği gibi sorunların hatırlatılması amacıyla yapıldığını hatırlatarak, bu konulara dikkat çekmek amacıyla Kargı'da 250 fidanın daha toprakla buluşturulacağını söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler belirlenen alanda 250 fidanı toprakla buluşturdu. İlk kez fidan diktiğini belirten Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Kuzey Soruk, "Bugün burada Ormancılık haftası nedeniyle fidan diktik, diktiğimiz fidanları sulayarak doğaya kazandırdık" dedi. Programın sonunda öğrencilere ormancılık haftası ve orman konusunda mühendisler tarafından bilgiler verilerek ikramlarda bulunuldu.

Hatıra Ormanı'nda gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcıları Ceyda Öznur Gürel, Onur Erten, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Uluçay, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu
Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu
Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu

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Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarcık, Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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