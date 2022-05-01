Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika
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Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

01.05.2022 04:00

Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması Çorum'un Kargı ilçesinde, öpKaymakamı Abdulhamid Uyar'ında katılımıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı.

Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde, öpKaymakamı Abdulhamid Uyar'ında katılımıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı.

Uygulama sırasında sürücülerle tek tek konuşan ve bayramlarını kutlayan Kaymakam Uyar, sürücülere broşür dağıtarak "Kemerinizi takmadan yola çıkmayız. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

Kargı İlçe girişindeki uygulama noktasında çalışmaları denetleyen Kaymakam Abdulhamid Uyar'a İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz'da eşlik ettiler.

Kaymakam Uyar, durdurulan araçlarda sürücüler başta olmak üzere yolculara da uyarıda bulundu. Vatandaşlara emniyet kemerlerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulunan Uyar, sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını temenni etti.

Uygulamanın tüm yurtta eş zamanlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Kaymakam Uyar: "Bakanlığımızın karayolları trafik güvenliği ve stratejisi eylem planı doğrultusunda trafik güvenliği ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle de emniyet kemeri ile ilgili çeşitli mottolar ve çalışmalar yapılmakta. Bununla ilgili olarak 'Bayramınız Kemerli Olsun' mottosuyla trafik ekiplerimiz tüm bayram süresince ve ardından yoğun bir şekilde emniyet kemeri uygulaması yürütecek. Hem jandarma hem de emniyet ekiplerimizin bu çalışması aralıksız olarak devam edecek. Bayramın sağlıklı bir şekilde geçmesi için lütfen kurallara uyalım. Bayramını kemerli olsun" dedi.

Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması

YORUMLAR
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit... İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit... Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı Tatvan Kaymakamı Erdemir, emniyet kemeri uygulamasına katıldı

Hisarcık, Jandarma, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargı'da 'bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika


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