Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu

04.03.2022 12:21
Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu

Çorum'un Kargı ilçesinde, geçtiğimiz hafta çalınan trafik levhalarının yerine yenileri dikildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde, geçtiğimiz hafta çalınan trafik levhalarının yerine yenileri dikildi.

Geçtiğimiz hafta Kargı ilçe sınırları içerisinde 36 adet trafik levhasının bir şahıs tarafından çalındığı tespit edilmiş ve yapılan araştırmalar sonucu tabelaları çaldığı tespit edilen şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Karayolları Osmancık 71. Şube Şefliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla çalınan tabelaların yerine yenileri dikildi. Ayrıca eksiklik olduğu değerlendirilen yeni yerlere de levhalar dikildi.

Kargı İlçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzeri Alparslan Türkeş Parkı yanına ve Atatürk Caddesi üzeri Kargı Metem Lisesi önü olmak üzere iki konuma da yaya geçidi yapıldı. Cadde ve sokaklar üzerinde ise belirlenen noktalara trafik tanzim ve trafik işaret levhaları yapıldı. - ÇORUM

Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu
Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu
Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi Son dakika haberleri... Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi Yol kenarında bulunan yaralı karaca tedaviye alındı Yol kenarında bulunan yaralı karaca tedaviye alındı

Hisarcık, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement