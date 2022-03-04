Kargı'da çalınan trafik tabelalarının yerine yenileri konuldu - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde, geçtiğimiz hafta çalınan trafik levhalarının yerine yenileri dikildi.

Geçtiğimiz hafta Kargı ilçe sınırları içerisinde 36 adet trafik levhasının bir şahıs tarafından çalındığı tespit edilmiş ve yapılan araştırmalar sonucu tabelaları çaldığı tespit edilen şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Karayolları Osmancık 71. Şube Şefliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla çalınan tabelaların yerine yenileri dikildi. Ayrıca eksiklik olduğu değerlendirilen yeni yerlere de levhalar dikildi.

Kargı İlçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzeri Alparslan Türkeş Parkı yanına ve Atatürk Caddesi üzeri Kargı Metem Lisesi önü olmak üzere iki konuma da yaya geçidi yapıldı. Cadde ve sokaklar üzerinde ise belirlenen noktalara trafik tanzim ve trafik işaret levhaları yapıldı. - ÇORUM