Son Dakika Haberleri: Kargı'da Okul Çevreleri Emniyette

Kargı'da Okul Çevreleri Emniyette

28 dakika önce

Kargı'da emniyet ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde yaya geçitlerini kontrol ederek, okul servis araçlarına denetim uygulaması gerekçekleştirdi.

Kargı'da Okul Çevreleri Emniyette, System.String[]
Kargı'da emniyet ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde yaya geçitlerini kontrol ederek, okul servis araçlarına denetim uygulaması gerekçekleştirdi.

Türkiye genelinde çocukların korunmasına yönelik başlatılan uygulama ile okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması kapsamında Kargı'da da çeşitli okul ve çevrelerde Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek denetimlerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde okul çevreleri, okul geçitleri ve okul servisleri yoğun bir şekilde kontrol edildi.

Emniyet ve Jandarma yetkililerinden alınan bilgi de uygulamanın amacının okul çevrelerinin güvenli eğitim kapsamında kontrol altında tutulması, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan ve şahıslardan uzak tutulması ve okula yaya olarak veya servis yoluyla geliş gidişlerin kalite standarlarının yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Uygulamanın düzenli şekilde gerçekleştirilmeye devam edileceği bildirildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Jandarma, Kargı, Güncel
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