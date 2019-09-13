Son Dakika Haberleri: Kargı'da orman yangını
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Kargı'da orman yangını

2 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Kayadibi Köyü'nde meydana gelen yangın yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Kargı'da orman yangını, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Kayadibi Köyü'nde meydana gelen yangın yayılmadan kısa sürede söndürüldü.


Kayadibi Köyü'nde D-100 Karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını haber alan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. - ÇORUM

D-100 Karayolu, Çorum, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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