Son Dakika Haberleri: Kargı'da Özel Yurt ve Pansiyonlar Denetlendi

Kargı'da Özel Yurt ve Pansiyonlar Denetlendi

55 dakika önce

Kargı'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren özel yurt ve pansiyonlar denetimden geçti.

Kargı'da Özel Yurt ve Pansiyonlar Denetlendi, System.String[]
Kargı'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren özel yurt ve pansiyonlar denetimden geçti.

Kargı'da özel yurt ve pansiyonlar ile devlet yurt pansiyonları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız ile Kargı ÇPAL Müdürü Burhan İncekara tarafından denetlendi.

Öğrencilerin yemek yediği, ders çalıştığı alanlar, yatakhaneler ve diğer alanlar denetlenirken, eksiklikler konusunda yetkililer uyarıldı. Denetimler esnasında öğrencilerle sohbet eden Yıldız ve İncekara, yurt ve pansiyonların yöneticilerine düzenli ve disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Muhsin Yıldız, Kargı, Güncel
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