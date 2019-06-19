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Kargı'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kargı'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Samsun- İstanbul D-100 Karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan E.T. yönetimindeki 34 HN 8003 plakalı otomobil, Beygircioğlu Mevkii'ne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafından bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan İ.T. ve A.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılansoruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
Çorum, Kargı, 3. Sayfa
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