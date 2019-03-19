Son Dakika Haberleri: Kargı'da Trafik Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi

Kargı'da Trafik Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi

25 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce tanıtılan yeni kıyafetleri Kargı'da trafik polisleri giymeye başladı.

Kargı'da Trafik Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce tanıtılan yeni kıyafetleri Kargı'da trafik polisleri giymeye başladı.

Görünürlüğü yüksek olan yeni kıyafetler teknolojik gelişmeler, iklim şartları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renkli ve fosfor oranının arttırılmasıyla sürücü ve yayalar trafik polislerini daha rahat görebilecek. Su geçirmez özelliğe sahip olan kıyafetler, trafik polislerini eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyabilecek.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Kargı'da da, trafik birimlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıtımını yaptığı yeni kıyafetleri giyerek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yeni kıyafetlerle göreve başladıkları belirtildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

Kargı, Güncel
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