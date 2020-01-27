Kargı'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kargı'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kargı'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Kargı'da yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.


Olay Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Çolak Sokak numara 7'deki evinde yalnız yaşayan Kadir M.(65)'ten üç gündür haber alamayan kızı Emine A., eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine eve giren Emine A. babasını koltukta kumanda elinde hareketsiz olarak buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Emine A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kadir M.'nin cenazesi ön otopsisi yapılmak üzere Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi
Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti! Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:45:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargı'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]