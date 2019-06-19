Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
1 saat önce
Çorum'un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
'un Kargı
ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.
Olay Kargı ilçesine bağlı Günyazı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Günyazı Köyü'nde ikamet eden 80 yaşındaki Cevriye M.'ye yemek götürmek için evine giden kızı S.D. eve geldiğinde annesi Cevriye M.'yi yerde yatar vaziyette buldu. Olayın 112 Acil Servis
ve Jandarmaya haber verilmesi üzerine eve gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Cevriye M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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