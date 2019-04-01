Son Dakika Haberleri: Kargı'da Zeki Şen Tekrar Başkan Seçildi

Kargı'da Zeki Şen Tekrar Başkan Seçildi

1 saat önce

Kargı Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Zeki Şen seçildi.

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Kargı Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Zeki Şen seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kargı Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Zeki Şen kazandı.

Son 3 dönemdir AK Parti'de olan Kargı Belediyesi'nde yine sonuç değişmedi. AK Parti adayı Zeki Şen, en yakın rakibi olan MHP adayı Recep Bolpaça'dan 100 oy fazla alarak seçimin galibi oldu.

Kargı ilçe merkezinde kurulan 15 sandıkta 4 bin 50 seçmenin oy kullanması bekleniyordu. Çekişmeli geçen seçim yarışı sandıklara yansımadı. Katılım beklenenin altında kaldı.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; AK Parti adayı Zeki Şen 1321 oy ile oyların yüzde 39,4'ünü, MHP adayı Recep Bolpaça 1221 oy alarak oyların yüzde 36,08'ini, CHP Adayı Kemal Dümenci 821 oy alarak oyların yüzde 24,26'sını aldı. Ayrıca sandıklardan Saadet Partisi'ne 16, BTP'ye ise 6 oy çıktı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:56 Kaynak: İHA

AK Parti, Kargı, Zeki Şen, Güncel
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