Son Dakika Haberleri: Kargı Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Cihazı

Kargı Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Cihazı

1 saat önce

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne iki adet diyaliz cihazı daha gönderildi.

Kargı Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Cihazı, System.String[]
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne iki adet diyaliz cihazı daha gönderildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğinden yapılan açıklamada; "Özellikle yaz mevsiminde yoğun talep olması ve hasta mağduriyetini giderme maksatlı hastane yönetimimiz tarafından çalışmalara başlandı. Diyaliz ünitemize tadilat yapılarak ikinci diyaliz salonu açıldı. Yeni gelen cihazlar bu salona yerleştirilerek ruhsatlandırma işlemi sonrası aktif olarak çalışmaya başladı" denildi.

Yeni gelen cihazlarla birlikte diyaliz ünitesindeki hasta kapasitesi 36'dan 54'e çıkmış oldu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

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