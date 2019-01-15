Son Dakika Haberleri: Kargı Enerji Verimliliği Yarışmasında İl Birincisi Oldu

Kargı Enerji Verimliliği Yarışmasında İl Birincisi Oldu

11 dakika önce

Enerji verimliliği bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu öykü yarışmasında Kargı Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hamiyet Özge Açıkbaş il birincisi, Semanur Pektutan ise il ikincisi oldu.

Kargı Enerji Verimliliği Yarışmasında İl Birincisi Oldu, System.String[]
Enerji verimliliği bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu öykü yarışmasında Kargı Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hamiyet Özge Açıkbaş il birincisi, Semanur Pektutan ise il ikincisi oldu.

Yarışmanın amacının genç nesillere enerji tasarrufu bilincini aşılamak olduğunu vurgulayan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, "Azalmakta olan fosil yakıtların etkisiyle dünyamız ilerleyen yıllarda sıkıntıya düşecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları bu noktada çok önemli. İnşallah gençlerimizde bu bilinci uyandırmışızdır. Tabi onlarda gelecekte bu düşünceyi kendi hayatlarına tatbik ettiğinde, kendi çevresine bu bilinci yaydığında bizde amacımıza ulaşmış olacağız" dedi.

Yarışmada il birincisi olan Hamiyet Özge Açıkbaş ve il ikincisi olan Semanur Pektutan'ı da tebrik eden Genç, "İlçemize böyle bir başarı getirmesinden dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen, idareci ve velilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Genç, Kargı, Güncel
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