Ebru denemesi de yapan Çiftçi, sergide birbirinden kıymetli ürünlerin yer aldığını, en çok Kargı bezini beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kargı HEM'in yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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