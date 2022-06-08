Kargı HEM'in yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Kargı HEM'in yıl sonu sergisi açıldı

08.06.2022 16:15
Kargı HEM'in yıl sonu sergisi açıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki (HEM) kurslarda yıl içinde üretilen el emeği ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki (HEM) kurslarda yıl içinde üretilen el emeği ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, serginin açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, sergilenen eserler hakkında Çiftçi'ye bilgi verdi.

Ebru denemesi de yapan Çiftçi, sergide birbirinden kıymetli ürünlerin yer aldığını, en çok Kargı bezini beğendiğini ifade etti.

Açılış töreni, serginin gezilmesinin ardından müzik dinletisiyle sona erdi.

Azime Çiftçi, açılışın ardından Şehit Uzman Çavuş Suat Yaşar'ın ailesini ziyaret etti.

Açılışa Kargı Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel ile Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç de katıldı.

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Kaynak: AA

Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargı HEM'in yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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