Son Dakika Haberleri: Kargı İtfaiyesi 2018 Yılında 9 Yangına Müdahale Etti

Kargı İtfaiyesi 2018 Yılında 9 Yangına Müdahale Etti

57 dakika önce

Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler 2018 yılında toplamda 9 yangına müdahale etti.

Kargı İtfaiyesi 2018 Yılında 9 Yangına Müdahale Etti, System.String[]
Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler 2018 yılında toplamda 9 yangına müdahale etti.

Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri 2018 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen ev, iş yeri ve araç yangınları olmak üzere toplam 9 yangına müdahale etti.

Meydana gelen bu yangınlarda, 3 betonarme evin kısmen, 2 adet ahşap evin kısmen, 1 betonarme işyerinin tamamen, 2 samanlığın tamamen ve 1 aracın tamamen yandığı öğrenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kargı, Güncel
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