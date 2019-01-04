Kargı İtfaiyesi 2018 Yılında 9 Yangına Müdahale Etti

Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler 2018 yılında toplamda 9 yangına müdahale etti.

Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler 2018 yılında toplamda 9 yangına müdahale etti.



Kargı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri 2018 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen ev, iş yeri ve araç yangınları olmak üzere toplam 9 yangına müdahale etti.



Meydana gelen bu yangınlarda, 3 betonarme evin kısmen, 2 adet ahşap evin kısmen, 1 betonarme işyerinin tamamen, 2 samanlığın tamamen ve 1 aracın tamamen yandığı öğrenildi. - ÇORUM

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