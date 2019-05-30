Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
54 dakika önce
Çorum'un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Makamında çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kargı Kaymakamı Hasan Taş, buradan yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaymakam Taş'ın şuanda sağlık durumunun iyi olduğu anjiyo olabileceği öğrenildi. - ÇORUM
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar
Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar
Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti
Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti