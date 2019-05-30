Son Dakika Haberleri: Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
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Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı

54 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.

Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.

Makamında çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kargı Kaymakamı Hasan Taş, buradan yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Taş'ın şuanda sağlık durumunun iyi olduğu anjiyo olabileceği öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Çorum, Hasan Taş, Kargı, Güncel
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