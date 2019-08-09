Son Dakika Haberleri: Kargı'ya 8 öğretmen atandı
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Kargı'ya 8 öğretmen atandı

58 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi.

Kargı'ya 8 öğretmen atandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan öğretmenlerden 8 öğretmende Kargı'da görev yapacak.

Yapılan atama ile Kargı'da, Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kimya, İngilizce, Beden Eğitimi, Cumhuriyet YBO'ya Beden Eğitimi ve Rehberlik, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu'na İngilizce, Atatürk Orta Okulu'na Fen Bilimleri öğretmeni ataması gerçekleştirildi.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yapılan atamaları paylaşarak, "İlçemiz eğitim camiasına katılmak üzere yeni atanan öğretmenlerimiz; ilçemize,ülkemize,kendilerine hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:50 Kaynak: İHA
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