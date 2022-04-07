Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı

07.04.2022 02:51

Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Asırlık iftar yemekleri ramazan boyunca pişiyorÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, asırlık iftar yemeği olan keşkek ve soğan gallesi, ramazan'ın ilk iftarından itibaren sofralardaki yerini aldı.

Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı

Asırlık iftar yemekleri ramazan boyunca pişiyor

ÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, asırlık iftar yemeği olan keşkek ve soğan gallesi, ramazan'ın ilk iftarından itibaren sofralardaki yerini aldı.

Kargı'ya özgü yöresel yemeklerin başında gelen keşkek ve soğan gallesi ilçede ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ramazanın ilk gününde ilçedeki tüm mahallelerde çömlek fırınları sabahın erken saatlerinde yakılıyor. Çömlek fırınlarına özenle yerleştirilen iftarlık yemekler gün boyu fırında bekleyerek iftara hazır hale geliyor.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi sakinlerinden Nebriye Yanar, geleneksel fırın yemeklerinin Ramazan Ayı boyunca her gün pişirildiğini belirterek, "Kargımızda ramazan Ayı'nın 30 günü keşkeğimiz ve soğan gallemiz bu gördüğünüz çömlek fırınlarında pişer. Sabah 09: 00'da fırına koyulan yemekler akşam iftara bir saat kalana kadar fırında kalır. Bu yemekler ilçemize özgü geleneksel yemeklerdir" diye konuştu.

Çömlek fırınlarında keşkek ve soğan gallesinin yanı sıra mercimek çorbası, kuru fasulye, nohut, güveç gibi yemekler de pişiriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca çömlek fırınlarında pişen yemeklerin lezzeti ise yiyenleri hayran bırakıyor.

Sabahın erken saatlerde çömlek fırınını yakan bayanlar bu lezzetin ramazan ayına ayrı bir güzellik kattığını söyleyerek, ramazan ayını iple çektiklerini belirtiyor.

Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı
Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı
Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı

YORUMLAR
500
Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak

iftar yemeği, Ramazan, Çorum, Kargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 03:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kargı'ya özgü ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement