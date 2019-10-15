Son Dakika Haberleri: Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip
Son Dakika Güncel Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip

Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip

1 saat önce

Kargı'ya gelen 5 kişilik yamaç paraşütü ekibi Karakise Kayası'nın zirvesinden uçarak çayır alanına indi.

Kargı yamaç paraşütünde Ölüdenize rakip, System.String[]

Kargı'ya gelen 5 kişilik yamaç paraşütü ekibi Karakise Kayası'nın zirvesinden uçarak çayır alanına indi. İlçede ilk kez gerçekleşen etkinlikte paraşütçüler uçuş süresinin uzun olması nedeniyle Kargı'nın Ölüdeniz'e rakip olabileceğini belirttiler.


Osmancık Uçuş Kulübü ile aralarında Ordu'dan gelen yamaç paraşütçülerinin de bulunduğu ekip, keşif ve deneme uçuşu için Kargı'da Karakise Kayası olarak tabir edilen dağın zirvesindeki 1600 rakımlı Bunsuz Mevkii'nde atlayarak uçuşa geçti.


İlçe halkının meraklı bakışları eşliğine süzülerek Çayır Mevkii'ne inen yamaç paraşütçüleri yaklaşık 22 dakika havada kalarak 10 kilometre uçtular.


Osmancık Uçuş Kulübü üyesi Makine Mühendisi Durmuş Kara, Kargı'nın gerek uçuş alanı gerekse iniş alanı olarak yamaç paraşütü sporuna elverişli sayılı alanlardan olduğunu belirterek, "Bugün buraya Osmancık Uçuş Ekibi üyeleri olarak Ali Kırınlıoğlu ve Ordu'dan gelen misafir pilot arkadaşlarımız Ömer Yılmaz ve Tarık Yıldırım ile birlikte Kargılı dostumuz Atilla Yılmazer'in daveti üzerine geldik. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ile görüşerek, hava şartlarının da uygun olması durumunda Kargı Panayır'ında yapacağımız uçuş için deneme ve keşif uçuşu gerçekleştirdik.


Kargı daha önce yapılmayan bu spor için inanılmaz uygun bir yere sahip. Yamaç paraşütünün özellikle sarp ve dik dağlarda yapılıyor olması nedeniyle Kargı yamaç paraşütü için çok uygun. İniş için ise Çayır Mevkii geniş ve iniş için çok uygun. Bu nedenle Kargı yamaç paraşütü sporuna kesinlikle kazandırılmalı diye düşünüyoruz.


Kargı Ölüdenize Rakip olabilir


Yamaç paraşütçüsü Durmuş Kara, Kargı'da yaptıkları uçuşta yaklaşık 22 dakika uçuş süresi ile 10 kilometre uçtuklarını belirterek, "Bu uçuş süresi Ölüdeniz'deki sahadan daha fazla, Ölüdeniz'de yaptığımız uçuşlarda maksimum 18 dakikalarda uçtuk. Yaz dönemlerinde termal faaliyetlerle daha uzun süreli ve mesafeli uçuşlar yapılabilir. İyi bir tanıtımla yamaç paraşütü yapan sporcuları buraya çekilirse Kargı yamaç paraşütünün merkezi olabilir şeklinde konuştu. - ÇORUM

Osmancık, Ölüdeniz, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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