Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu - Son Dakika

Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu

09.04.2021 18:09
Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu, System.String[]

Çorum (İHA) – Kargılı hayvan severler Türkiye Belediyeler Birliği'nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı 'projelere 7 milyon 250 bin TL destek' çalışmasına proje sundu.

Çorum (İHA) – Kargılı hayvan severler Türkiye Belediyeler Birliği'nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı 'projelere 7 milyon 250 bin TL destek' çalışmasına proje sundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde; özgün, etkili ve sürdürülebilir politikalar üretilmesini teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla 'Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması' düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliği'ne başvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama olan fikir aşamasında başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanacak ve seçilen 10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek. İkinci aşama 2021 yılı Kasım ayında sonuçlandırılacak. Yarışmanın uygulama aşamasında dereceye giren birinci belediyeye 1 milyon TL, ikinci belediyeye 750 bin TL, üçüncü belediyeye 500 bin TL ödül verilecek.

'Büyük ödüle talipler'

Belediyeler Birliği'nin hazırladığı yarışmaya Kargılı hayvan severler Gargu'ca Platformu öncülüğünde yaptıkları toplantılar sonucunda katılmaya karar verdi. Umut Küçükçakan, Fatma Akpınar, Murat Perker, Burak Coşkun, Sedat Kısakol ve Nevzat Dingil'in çalışmalarıyla projeyi hazırlanarak Kargı Belediye Başkanlığına teslim edildi. Proje hakkında bilgiler veren Fatma Akpınar, "Şehirleşmenin sonucunda doğadan kopmuş bir insan topluluğu meydana çıksa da şehirlerin o betonarmeleri arasında insanlarla birlikte birçok canlı varlık da yaşamaktadır. Özellikle hayvanlar sokaklarda yaşayan canlılar arasında en çok bakıma muhtaç olanlardır. Köpekler, kediler, kuşlar etrafımızda sıkça gördüğümüz sokak hayvanlarıdır. Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsiminde beslenmesi ve korunması daha da zorlaşır. Hayvan sevgisini üst düzeyde olduğu toplumlardan biri olarak özellikle soğuk kış günlerinde onlar için bir şeyler yapmak insanlık görevimizdir. Hayvan haklarının gündeme gelmesi insan haklarının gündeme gelmesi kadar önemlidir. Aynı çevreyi ve ekolojik dengeyi paylaştığımız sokak hayvanları bizim kurduğumuz sokaklarda aç, susuz çaresiz dolaşmamalıdır. Bu nedenle sokaktaki candostlarımız için rahat edebilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve özgürce hareket edebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmamız gerekmektedir. Bizde bu düşünceyle sokak hayvanlarının en iyi şekilde barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bir proje geliştirdik.

Hazırlayacağımız yaşam alanı onlara ait olacak ve onların özelliklerine göre inşa edilecek, onlarında bir mahallesi bir sokağı olacak. Girişte büyük bir kapı ve GarguCanDostlar diyarına hoşgeldiniz yazan bir yazı ile bizleri içlerine almaya hazır sıcacık bir yuva olacak. Ağaçlarla çevrili bu alanda girişte idari bir bina ve güvenlik kameraları olacak. Bu sayede onların güvenliğini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Akpınar, açıklamaların şöyle devam etti: "İdarenin hemen yanındaki alanda kliniğimiz olacak burada acil müdahale odası, normal bakım ve tedavi odası, yıkama ve temizleme odası, ilaç ve tıbbi malzemelerinin bulunduğu bir oda ve diğer araç gereçlerin konulduğu bir bölüm bulunacak. Kliniğin yan tarafında ilk gelen kontrol ünite bölümü, onun yanında kedi evleri bölümü bulunacak. Bu kedi evleri hem kapalı hem açık alana sahip olacak. Burada kediler kendilerini sıcak bir yuvada hissedecek ve diğer tehlikelerden de özgürlüklerini engellemeden korunabilecekler. Kedi evinin üst tarafı komple ağaçlarla kaplı, gelen ziyaretçilerin rahatlıkla piknik yapabilecekleri doğal bir alandan oluşacak. Tam karşı tarafta köpekler için açık alan, köpek kulübeleri onun hemen yan tarafında; aynı hizada köpek barınak birimleri yapılacak. Bu alanın karşısında ise otopark yapımı için ayrılan alan yer alacak. Bunların yanında bu alanlarla bağlantısı olacak şekilde piknik masaları, yürüyüş alanları, çardaklar ve su havuzu bulunacak. Aileler rahatlıkla buraya gelip çocuklarıyla doğal bir ortamda etrafındaki kedi, köpek ve kuşlarla vakit geçirip çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabilecekler. Hatta isteyen aileler buradan istedikleri can dostlarımızı gerekli kriterlere sahip oldukları araştırıldıktan sonra sahiplenebilecekler. Yaşam alanına ilk gelen can dostlarımız belediyemizin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolleri yapılarak ve ilk gelen kontrol ünitesinde misafir edilip doğal yaşam alanına alıştıktan sonra açık alan bölümümüze bırakılacak. Her ay veteriner hekimimiz tarafından rutin kontrolleri ve aşılamaları yapılacak. Hasta olan can dostlarımız bu sayede gecikmeden fark edilip hemen müdahalesi yapılarak sağlığına kavuşturulduktan sonra arkadaşları arasına dönebilecek. Yapacağımız bu yaşam alanı ilçemiz ve çevresinde bir ilk olacak ve diğer il ve ilçelerimizi de örnek teşkil edebilecek. Hatta diğer il ve ilçelerden de buraya bakıma muhtaç can dostlarımızı alarak onları da sıcak bir yuvaya kavuşturmuş olacağız" - ÇORUM

Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu
Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu
Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu

Türk Lirası, Türkiye, Köpek, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu "Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü         
18:15
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki durumu görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki durumu görüştü         
17:39
Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu         
17:10
Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi         
16:43
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı         
15:51
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak         
14:35
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor         
11:03
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 18:34:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargılı hayvan severler 7 milyon bütçeli yarışmaya proje sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei