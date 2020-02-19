Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezinde gümrük kaçağı 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, söz konusu adreste arama yaptı.

İki sandıkta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 11 bin gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ekipler, olayın şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.