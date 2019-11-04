Son Dakika Haberleri: Kargo aracı Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı
Son Dakika Güncel Kargo aracı Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı

Kargo aracı Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı

7 saat önce

İnsansız kargo aracı Cygnus'un, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) vardığı bildirildi.

Kargo aracı Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı, System.String[]

İnsansız kargo aracı Cygnus'un, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) vardığı bildirildi.

Space.com'un haberine göre, Ay'da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean'in ismiyle anılan Cygnus NG-12, UUİ'deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı.

Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12'nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi.

Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez UUİ'ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi.

Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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