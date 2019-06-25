Son Dakika Haberleri: Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
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Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kocaeli(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kargo aracı ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Kocaeli(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kargo aracı ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölcük Donanma Mahallesi Kerimağa Caddesi'ndeki Barış Ç. idaresindeki 34 AAG 792 plakalı kargo aracı, Didem Ş. idaresindeki 10 AHJ 89 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kargo aracı, yol kenarındaki iş yerine girmeye kısa bir mesafe kala durabildi. Kazada Barış Ç. ve diğer araçta bulunan 12 yaşındaki Erdem Y. adlı çocuk yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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