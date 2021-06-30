Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolundaki kontrolde, 06 CEP 362 plakalı kargo aracını durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valiz içinde 11 kilo esrar ele geçirildi. Z.D., R.E. ve Ö.Y., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan kargo aracındaki aramada 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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