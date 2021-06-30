Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi (2) - Son Dakika

Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta yapılan aramada, bir valizin içinde 10 kilo 300 gram kubar, 750 gram da toz esrar bulundu.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş