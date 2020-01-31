Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

7 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 18 bin 383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 18 bin 383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kargo firmasına ait aracın Ağrı'dan İstanbul'a kaçak eşya taşıdığını tespit etti.

D-100 kara yolunun Tosya ilçesinde bulunan jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri 16 bin 225 güneş gözlüğü, 454 taşınabilir şarj aleti, bin 474 kol saati, 230 parfüm ele geçirildi.

Ağrı'dan kaçak eşyaları gönderdiği tespit edilen 5 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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