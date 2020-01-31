Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi - Son Dakika

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Kargo aracında 18383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
7 saat önce
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 18 bin 383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 18 bin 383 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kargo firmasına ait aracın Ağrı'dan İstanbul'a kaçak eşya taşıdığını tespit etti.
D-100 kara yolunun Tosya ilçesinde bulunan jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri 16 bin 225 güneş gözlüğü, 454 taşınabilir şarj aleti, bin 474 kol saati, 230 parfüm ele geçirildi.
Ağrı'dan kaçak eşyaları gönderdiği tespit edilen 5 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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