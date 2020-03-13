Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
7 saat önce
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan kargo aracının aramaları neticesinde 50 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen toplamda 2 ton 560 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bulunan tütünlere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi