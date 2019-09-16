Son Dakika Haberleri: Kargo aracında 3 kilo eroin ele geçirildi
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Kargo aracında 3 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'de, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kargo aracında 3 kilo 320 gram eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.A., gözaltına alındı.

Kargo aracında 3 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'de, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kargo aracında 3 kilo 320 gram eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.A., gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevk edilmek istenilen kargo aracını Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, televizyonun içine 6 parça halinde gizlenen 3 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Ü.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.

Hakkari, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
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