Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]
NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında Gaziantep'ten İzmir'e giden bir kargo firmasına ait nakliye aracında kaçak tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ulukışla'da durdurulan araçta yapılan aramada üzerinde bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 ton 650 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.


- Niğde
İzmir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü

Son Dakika Haberleri
22:42 AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18...
22:41 - Erdoğan'dan gurbetçilere "koronavirüs" uyarısı
22:40 AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]