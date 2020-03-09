Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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Kargo aracında 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
NİĞDE'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında, 3 ton 650 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında Gaziantep'ten İzmir'e giden bir kargo firmasına ait nakliye aracında kaçak tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ulukışla'da durdurulan araçta yapılan aramada üzerinde bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 ton 650 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
- Niğde
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