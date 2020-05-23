Kargo aracında 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan M.Y. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada bavul içerisinde 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kargo firmasına ait araç durduruldu.

Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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