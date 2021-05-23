Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,polis uygulama noktasından durdurulan kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,polis uygulama noktasından durdurulan kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"18.05.2021 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;Şeker Kavşağı Polis Uygulama noktasından durdurulan kargo aracında yapılan aramalarda Medikal sanayinde kullanılan büyük boy beyaz renkli toplam 5 adet köpük kutusunun içerisinde toplam 80 paket halinde daralı ağırlığı 40 kilo 304 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.Olayın Şüphelileri M.Ç, E.Y, T.Y,İ.U isimli şahıslar hakkında TCK-188 kapsamında işlem yapılmış,şüpheli şahıslardan E,Y, İ.U çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, diğer şüpheli şahıslar M.Ç, T,Y ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır"denildi. - AĞRI

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