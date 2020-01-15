Kargo aracında 485 bin lira değerinde kaçak telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo aracında 485 bin lira değerinde kaçak telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında 485 bin lira değerinde kaçak telefonu ele geçirildi

10 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir kargo şirketine ait araçta, piyasa değeri 485 bin TL olan 225 kaçak cep telefon ele geçirildi.

Kargo aracında 485 bin lira değerinde kaçak telefonu ele geçirildi, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir kargo şirketine ait araçta, piyasa değeri 485 bin TL olan 225 kaçak cep telefon ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluslararası İpekyolu'nda yapılan yol kontrolü sırasında bir kargo şirketine ait kamyoneti durdurdu. Şüphe üzerine arama yapılan kamyonette piyasa değeri 485 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde 225 kaçak cep telefonu ile 4 bin 600 adet 150'şer gramlık krema, 2 bin 799 adet 90'şar gramlık balık konservesi, 552 adet 200'er gramlık et konservesi ve 413 kilogram hayvansal yağ ele geçirildi.

Jandarma ele geçirilen malzemelere el koyarken, kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı. İncelemelerini sürdüren ekipler, 'eksik bilgi, olmayan gönderici ismi kullanmak' suçundan Silopi ve Cizre ilçelerindeki kargo şube müdürleri E.B. ile M.T.'yi  gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
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