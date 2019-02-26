Kargo Aracında 677 Sahte 100 TL'lik Banknot Ele Geçirildi
1 saat önce
ELAZIĞ'da kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 100 TL'lik 677 sahte banknot ele geçirildi.
ELAZIĞ'da kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 100 TL'lik 677 sahte banknot ele geçirildi. Sahte paraları piyasaya süreceği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ihbarla kentteki bir kargo firmasına ait plakası açıklanmayan aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçtaki kargo paketlerinden birinde 100 TL'lik 677 sahte banknot ele geçirildi. Polis
, sahte paralara el koyarak, kargo teslimatını alacak ve sahte paraları piyasaya sürecek olan isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:32 Kaynak: DHA
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