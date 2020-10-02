Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde kargo aracında çeşitli dönemlere ait 680 sikke, tarihi kandil ve bazı tarihi eserler bulundu.

Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde kargo aracında çeşitli dönemlere ait 680 sikke, tarihi kandil ve bazı tarihi eserler bulundu.

Ardahan'da kargo aracında limon kolisi içerisine gizlenmiş vaziyette 680 sikke, tarihi kandil ve bazı tarihi eserler ele geçirildi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Mersin'den Ardahan'a yüklü miktarda tarihi eserin kargo aracıyla gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Göle- Erzurum karayolu Kömür Baba türbe mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, kargo firmasına ait aracı durdurdu. C.D. tarafından gönderilen limon kolisinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kutuda limonların arasına gizlenmiş Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 680 sikke, 14 tarihi obje ve bir tarihi kandil olmak üzere toplamda 695 tarihi eser ele geçirdi. Jandarma ekipleri kargoyu gönderen C.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ele geçirilen tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü tarafından incelenerek koruma altına alındı. - ARDAHAN

Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi
Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi

Jandarma, Ardahan, Mersin, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

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