Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika

Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

6 saat önce

3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2), System.String[]

3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Malzemelerin sahibi olduğu tespit edilen M.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.G., M.G. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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