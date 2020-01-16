Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika

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Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)
6 saat önce
3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST
Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Malzemelerin sahibi olduğu tespit edilen M.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.G., M.G. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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