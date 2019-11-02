Son Dakika Haberleri: Kargo aracındaki milyonluk tütün sevkiyatını jandarma önledi
Son Dakika 3. Sayfa Kargo aracındaki milyonluk tütün sevkiyatını jandarma önledi

Kargo aracındaki milyonluk tütün sevkiyatını jandarma önledi

7 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 9 ton 265 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kargo aracındaki milyonluk tütün sevkiyatını jandarma önledi, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 9 ton 265 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Diyarbakır'dan batı illerine gitmekte olan bir kargo aracı durduruldu. Durdurulan araçta tütün köpeği ile birlikte yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 9 ton 265 kilo bandrolsüz kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken ele geçen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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