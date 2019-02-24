Son Dakika Haberleri: Kargo Aracından Kaçak İran Halısı Çıktı

Kargo Aracından Kaçak İran Halısı Çıktı

13 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kargo aracında gümrük kaçağı 24 İran halısı bulundu.

Kargo Aracından Kaçak İran Halısı Çıktı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde kargo aracında gümrük kaçağı 24 İran halısı bulundu.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, yurda kaçak yollarla getirilen İran halılarının sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.


Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları özel bir firmaya ait kargo aracında arama yaptı.


Aramada, araçta 24 İran halısı ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: AA

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