Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika

Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar

12 dakika önce

Başakşehir'de yüzü maskeli 3 şahsın soygun yaptığı anlar şaşkına çevirdi.

Başakşehir'de yüzü maskeli 3 şahsın soygun yaptığı anlar şaşkına çevirdi. Kargo aracını çarparak durduran vurguncular içindeki görevlileri rehin alarak 2 milyon TL'lik vurgun yaptı. Aracın şirketten çıktığı ve çalışanların araca bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli,eli silahlı 3 şahıs önceden planladıkları soygun girişimini gerçekleştirmek için işe koyuldu. Bir kargo aracına önce arkadan çarptılar, daha sonra kendi araçlarından inerek kargo aracına bindiler. Araçtaki 3 görevliyi rehin alan silahlı soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.

Abdullah Paşa Caddesi'ne giderken rehineleri ise yol kenarına bıraktılar. Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı alarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, çevrede bulunan güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çalışanların kargo aracına bindiği ve yolda seyrettiği anlar yer alıyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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