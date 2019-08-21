Kargo aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kargo aracının sürücüsünün geri manevra yaparken çarptığı Mustafa Çarıkçı (82) yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Yıldırım Mahallesi Yeşilgeçit Sokak üzerinde meydana geldi. Bir eve kargo teslim eden Ender Şekergül (24), yönetimindeki 06 ADJ 460 plakalı aracıyla geri manevra yaparken, Mustafa Çarıkçı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çarıkçı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çarıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.