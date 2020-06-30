Kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün yakalandı - Son Dakika

Kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Jandarma ekipleri araçlarda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçak tütün mamülleri ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karesi ilçesinde sürücülüğünü O.Ç., M.K. ve C.K. isimli şahısların yaptığı kargo araçlarında toplam 3 bin 800 kg. bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün yakalandı - Son Dakika
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