Kargo bayileri tarih oluyor - Son Dakika

Kargo bayileri tarih oluyor

20.03.2021 11:32
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Yüzde yüz yerli ve milli teknolojiden ilham alan ilk ve tek olma özelliği ile insansız kargo cihazı, 'Kargo ATM'si' gibi 7/24 işlem yapma imkanı sağlıyor.

Yüzde yüz yerli ve milli teknolojiden ilham alan ilk ve tek olma özelliği ile insansız kargo cihazı, 'Kargo ATM'si' gibi 7/24 işlem yapma imkanı sağlıyor.

Baba mesleği olan kargoculuğu yeni teknoloji buluşturan girişimci Ümit Budak, otonom kargo şube cihazının 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasını seri üretime geçirmeyi hedefliyor. TÜBİTAK onaylı, yüzde yüz yerli ve milli teknoloji ile üretilen, alanında ilk ve tek olma özelliğine de sahip olan otonom Kargo cihazı, görüntü olarak adeta bir banka ATM'sini çağrıştırıyor. "Kargo ATM" gibi 7/24 işlem yapma imkanı sağlayan bu cihaz, hem zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de insan kaynaklı hatalı hesaplama riskini de ortadan kaldırarak hatasız bir ücretlendirme sistemi sunuyor.

OTONOM KARGO ŞUBESİ CİHAZI İLE KARGO GÖNDERİMİ ÇOK DAHA KOLAY

Otonom Kargo Şubesi cihazının dokunmatik panelinden kargo gönder, kargo al, QR kod okutma ve kargom nerede? Seçenekleri veya mobil uygulamadan kargo paketinin gönderim ve alıcı işlemini gerçekleştirebilir, kargom nerede butonundan kargolanan paketin takibi yapılabilir. Yeniden gönderim yapılacak kargo paketi için QR kod sistemi önceki kargo gönderiminden, kişisel veriyi ortaya çıkartarak kolaylık sağlama özelliğine sahip. Kapsülün en önemli özelliklerinden biri de kredi kartı ile temassız ödeme ya da mobil uygulama üzerinden de ücretlendirme kolaylığı sağlıyor olmasıdır.

"GÜNLÜK 150 İLE 200 ARASI KARGO İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Budak, Otonom Kargo Şubesi cihazının bir kargo bayisi kadar kargolama işlemi yaptığını belirterek, "Optik okuyucu sayesinde kargonun fotoğrafını çekme, ölçüm ve tartımı yapma aynı zamanda efektif raf aralığı sayesinde günlük 150 ile 200 arası kargo işlemini gerçekleştiriyor. 'Capsule' adlı cihazımız bir kargo firmasında yapılması gereken bütün işlemleri tek başına yapabilmektedir. Bir kargo şubesine gittiğinizde kargonun ölçümü, tartımı, barkodlanması fatura işlemleri bunların tamamını kargo şubesinde personeller sayesinde yapabilirken, kapsül adlı cihazımız bu işlemin tamamını kendi yapmaktadır. Kapsülde optik okuyucular sayesinde bütün kargonun hacmini ölçerek fiyatlanma yapmaktadır. Bunun akabinde elektronik faturasını keserek müşteriye bilgi vermektedir" dedi.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA KARGO ALMAK VE GÖNDERMEK MÜMKÜN

Otonom Kargo Şubesi işleyişinin posta kutusu mantığından farkının gönderimi yapılacak olan kargonun hem teslim edilebilir hem de teslim alabilme olduğunu ifade eden Budak, "Kapsülün en önemli özelliklerinden biri 7/24 esasına göre çalışabilmesidir. Hepimiz çalışan insanlar olduğumuz için kargocular kimi zaman bizi evde bulamıyorlar. Kimi zaman şubeler saat 18.00'de kapandığı için kargolarımızı teslim alamıyoruz. Kapsül 7/24 çalıştığı için hem kargo alıp, hem kargo gönderimi yapabiliriz. Bunun yanında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri E-Ticaret gönderilerinde geri iade sıkıntısıdır. Kapsül adlı cihazımız iade koduyla birlikte geri iade yapabilmektedir " diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ DESTEK İLE AVRUPA İHRACATI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

"Bize en büyük ilham kaynağı aslında Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli teknoloji hamlesi vermesidir"

Yüzde yüz yerli ve milli teknolojinin Cumhurbaşkanı desteğiyle birleşerek kendilerine ilham olduğunu vurgulayan Budak, "Özellikle savunma sanayinde yapılan yenilikler, bizim de kendi sektörümüzde ne yapmamız gerektiği hakkında ciddi bir beyin fırtınasına neden oldu. Akabinde çok güzel bir şey başardık, bugün dünyanın 220 ülkesinde şubesi bulunan çok büyük bir kargo firması ile sözleşme imzaladık. Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın yaklaşık 300 noktasında bunu konumlandırmayı planladık. Bunun haricinde yerli bir kargo firmasıyla 164 nokta belirleyerek, Türkiye'de çeşitli noktalara bu cihazları konumlandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kargo bayileri tarih oluyor

Araştırma Geliştirme, Banka, Milli, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kargo bayileri tarih oluyor - Son Dakika


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