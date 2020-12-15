Kargo çalışanı kendisi için bırakılan atıştırmalıkları görünce mutluluktan dansı etti

ABD'de teslimat yaptığı evin önünde kendileri için bırakılan atıştırmalık sepetini fark eden kargo şirketi çalışanı kadın, mutluluktan dans etti. O anlar kameraya yansıdı.

Mississippi eyaletinin Madison şehrinde kargo çalışanı bir kadın, teslimat yaptığı adreste kapının önüne bırakılan atıştırmalıkların bulunduğu sepeti fark etti. Kadın, dans ederek sepetin içinden birkaç atıştırmalık aldı ve bunları güvenlik kamerasına göstererek ev sahiplerine teşekkür etti. Ardından da kadın, yine dans ederek kargo aracına gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK ŞEY SİPARİŞ ETTİĞİ İÇİN KARGO ÇALIŞANLARINA ATIŞTIRMALIK BIRAKIYOR'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ev sahibi Steven James, "Eşim bugün bir kargo şirketi çalışanının gününü güzelleştirdi. Eşim tatil günlerinde o kadar çok şey sipariş ediyor ki, onlar için atıştırmalıklar bırakıyor. Bugün bu kargo şirketi çalışanı, atıştırmalıklar nedeniyle daha da mutlu oldu" ifadelerini kullandı.